Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an PKW

Seit dem 13. Juni 2023 kam es im Bereich der Felix-Oberborbeck-Straße/Friedrich-Kenkel-Straße/Rolf-Dieter-Brinkmann-Straße vermehrt zu Sachbeschädigungen an PKW. Es wurden in mindestens 8 Fällen Reifen an PKW zerstochen. Die Taten wurden nachts begangen, in Einzelfällen konnte die Tatzeit auf ca. 04:00 Uhr morgens eingegrenzt werden. Die letzten Taten ereigneten sich in der Nacht zu Samstag, 16. Juli 2023.

Aufgrund von Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Täter, oder die Täterin, mit einem Fahrrad, an dem die Reifen (Reifendecke) ringsum mit einem Reflektorstreifen versehen sind, unterwegs war. Zeugen, denen in den frühen Morgenstunden eine Person auf einem solchen Fahrrad in dem Siedlungsbereich aufgefallen ist, oder selber geschädigt wurden und dies noch nicht angezeigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz/Verstoß gegen die Abgabenordnung

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, 11:20 Uhr wurde in Vechta, An der Gräfte, eine Handwerkerkolonne gestoppt. Das Fahrzeug wurde von einem 39-jährigen Mann geführt. Im Rahmen der Kontrolle konnte kein gültiger Versicherungsschutz nachgewiesen werden. Zudem erfolgte keine Abgabe von Kraftfahrzeugsteuern. Da der Fahrzeugführer nicht über einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügte, wurde die Erhebung einer Sicherheitsleistung ausgesprochen. Dem erwiderte der Fahrzeugführer, dass er über einen festen Wohnsitz in Sachsen-Anhalt verfüge. Dies konnte nicht bestätigt werden. Die dortige Meldebehörde teilte mit, dass die Person ohne Nennung einer Adresse verzogen sei. Daher wurde die Sicherheitsleistung erhoben. Nachdem der Mann einen Versicherungsschutz nachweisen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt gestattet.

Lohne - Diebstahl aus PKW

Am Dienstag, 11. Juli 2023, zwischen 08:00 Uhr und 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem PKW, der in Lohne an der Franziskusstraße geparkt war, die Geldbörse des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Steinfeld - Diebstahl aus einem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, zwischen 00:45 Uhr und 01:50 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Halle eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens in Steinfeld, an der Straße Marsch ein. Dort wurden Pflanzenschutzmittel sowie technische Einrichtungen eines Schleppers entwendet. Die Gegenstände wurden mit einem firmeneigenen PKW abtransportiert, der dort ebenfalls vorgefunden wurde. Der PKW konnte später im Bereich Dinklage, Lange Straße, auf dem dortigen Parkplatz des Friedhofes, aufgefunden werden. Das Diebesgut war nicht mehr im PKW. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht benannt werden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei in Steinfeld (05492/960660) und Dinklage (04443/977490) entgegen.

Lohne - Diebstahl an PKW

In der Zeit von Dienstag, 18. Juli 2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 19. Juli 2023, 11:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem PKW Mercedes, den Stern von der Motorhaube. Diese wurde dadurch beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Steinfeld - Einbruchdiebstahl aus Firma

In der Zeit von Mittwoch, 19. Juli 2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 20. Juli 2023, 06:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Halle und die Büroräume einer Firma in Steinfeld, an der Straße Marsch ein. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Es konnte Bargeld entwendet werden. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht benannt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, um 22:55 Uhr wird ein Brand eines Stallgebäudes in Neuenkirchen-Vörden, Campemoor, gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Kälberstall brannte. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Damme, Venne, Holdorf, Vörden, Neuenkirchen und Osnabrück waren mit ca. 100 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen. Bei dem Brand sind ca. 100 Kälber verendet. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht benannt werden, dürfte sich aber in einem unteren sechsstelligen Bereich befinden. Angaben zur Brandursache können ebenfalls nicht gemacht werden, die Ermittlungen der Polizei dauern hierzu an.

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, 14:50 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Damme mit einem E-Scooter die Handorfer Straße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,38 Promille. Zudem war der E-Scooter nicht versichert. Gegen den 53-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, 22.50 Uhr befuhr ein 25-jähriger mit einem Pkw die Straße Endel in Visbek, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Da der 25-jährige keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet vorweisen konnte, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein in Damme, an der Mühlenstraße auf einem dortigen Parkplatz einer Bank ordnungsgemäß geparkten PKW, VW Touran vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, der auf ca. 200,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Mittwoch, 19. Juli 2023, 15.40 Uhr beabsichtigte eine 29-jährige aus Vechta mit einem E-Scooter den Kreisverkehr an der Falkenrotter Straße in Vechta aus Fahrtrichtung Rieden zu überqueren. Dabei wurde sie vom Pkw eines 50-jährigen erfasst und stürzte. Durch den Unfall wurde die 29-Jährige leicht verletzt.

