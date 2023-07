Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl von zwei Pedelecs

Zwischen Montag, 17: Juli 2023, 15:00 Uhr und Donnerstag, 20. Juli 2023, 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter in Emstek, Zur Poggenburg, in eine Garage und entwendeten hieraus zwei Pedelecs der Marke Hercules. Der Schaden wird auf ca. 6.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 20. Juli 2032, 18:20 Uhr befuhr ein 49-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Bahnhofstraße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,37 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, 19:10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lastruper mit seinem PKW die Bürgermeister-Heukamp-Straße in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, 18:15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Garreler mit einem Transporter die Beverbrucher Straße in Garrel, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - ruhestörender Lärm durch laute Musik

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, um 23:20 Uhr befanden sich auf dem ZOB, Pingel Anton in Cloppenburg vier 19-jährige Personen aus Cloppenburg und Lohne. Das Befahren des ZOB ist zu diesem Zeitpunkt durch Verkehrszeichenregelung untersagt. Zudem spielten sie laute Musik ab, so dass die Nachtruhe gestört war. Gegen die vier Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, gegen 11:00 Uhr beabsichtigte eine 21-jährige Cloppenburgerin rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße auszuparken. Hierbei übersah sie eine 46-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg und stieß mit ihr zusammen. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, um 14:15 Uhr befuhr eine 22-jährige Emstekerin mit ihrem PKW die Sülzbührener Straße in Schneiderkrug. Im Bereich einer Rechtskurve geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit ihrer linken Front mit dem Heck eines PKW eines 59-jährigen Cloppenburgers, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Die 53-jährige Mitfahrerin des Cloppenburgers wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 5.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell