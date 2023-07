Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Einbruch in Kindertagesstätte

Zwischen Montag, 17. Juli 2023, 12:00 Uhr und Mittwoch, 19. Juli 23, 07:45 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Emstek, Margarethenstraße, ein und entwendeten einen Laptop. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 17. Juli 2023, zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter das in Cloppenburg an der Soestenstraße, bei einem dortigen Einkaufszentrum, abgestellte Pedelec der Marke Kettler. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 19. Juli 2023, 09:00 bis 09:30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Essen, Lange Straße, geparkter PKW, vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (05434/924700) entgegen.

Löningen - Körperverletzung

Am Sonntag, 16. Juli 2023, um 03:50 Uhr wurde ein 23-jähriger Löninger beim Verlassen des Schützenfestes von einer Personengruppe, in Höhe des Jugendtreffs, angegriffen und geschlagen. Hierdurch wurde der Löninger verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Löningen 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell