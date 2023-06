Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Wiederholter Versuch der unerlaubten Einreise gescheitert

Hohenwutzen (Märkisch Oderland) (ots)

In der Nacht zu Mittwoch nahm die Bundespolizei zwei Männer und zwei Frauen an der Oderbrücke in Hohenwutzen vorläufig fest. Sie hatten versucht, trotz einer Wiedereinreisesperre nach Deutschland zu reisen.

Gegen 1 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Personen, als sie zu Fuß nach Deutschland einreisten. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass Einsatzkräfte der Bundespolizei in Frankfurt (Oder) die vier syrischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 17 und 53 Jahren bereits am Montag aufgegriffen und nach Polen zurückgeschoben haben. Die Beamtinnen und Beamten hatten eine bis 2025 geltende Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen. Trotzdem versuchten es die Vier erneut, unerlaubt einzureisen. Die Bundespolizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen die bestehenden Wiedereinreisesperren ein und schoben die syrischen Staatsangehörigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erneut nach Polen zurück.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell