Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

LK Vechta - Ermittlungserfolg nach bandenmäßigem Taschendiebstahl: Tatverdächtige festgenommen

Nachdem es in der Vergangenheit im Landkreis Vechta immer wieder zu Geldbörsen- bzw. Taschendiebstählen in Verbrauchermärkten gekommen war, gelang der Polizei Vechta, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg, nun nach akribischen Ermittlungen ein Schlag gegen eine Bande von Taschendieben. Die Tatverdächtigen (ein 33-jähriger Mann und eine 28-jährige und 45-jährige Frau) stehen im Verdacht mehrere Taten unter anderem in den Ortschaften in Visbek, Vechta, Lohne und Neuenkirchen-Vörden begangen zu haben:

Am Montag, 17. Juli 2023 konnten in Lohne die drei Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Die Personen hielten sich am Montag in Lohne auf. Sie konnten an einem Verbrauchermarkt in Lohne angetroffen, nach kurzer Verfolgung kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Teile des Diebesgutes konnten bei ihnen noch aufgefunden werden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft gegen die zwei Frauen. Die Frauen wurden am Dienstag, 18. Juli 2023 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die zwei Frauen. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da gegen ihn keine ausreichenden Haftgründe vorlagen.

Weitere Details zu den Ermittlungen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden.

