LPI-J: Feuer und Flamme

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Dienstagmittag kam es in der Ortslage Ölknitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 72-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Jägersdorfer Straße in Richtung Kahla. Vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme touchierte dieser in einer Rechtskurve den Bordstein, fuhr anschließend geradeaus und kam fortfolgend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw mit einem im Graben stehenden Busch. Der ...

mehr