LPI-J: Vermutlich nicht nur ein Radler

Jena (ots) - Dienstagmorgen wurde der Polizei Jena durch eine Zeugin mitgeteilt, dass Unbekannte versuchten in die Räumlichkeiten einer medizinischen Einrichtung Am Steiger in Jena einzudringen. Der oder die Täter versuchten mittels eines unbekannten Gegenstandes in das Zimmer, in dem auch Medikamente gelagert sind, zu gelangen. An der Zugangstür konnten Spuren gesichtet werden, allerdings blieb den Unbekannten der Zutritt verwehrt. Es entstand lediglich Sachschaden. Die ...

mehr