LPI-J: An der Tür gescheitert

Weimar (ots) - Bereits am Samstag stellte ein 79-jähriger Mann in Bad Berka den Diebstahl seines Rollators fest. Noch hoffte der Mann aus Bad Berka, dass man ihm seine Mobilitätshilfe wieder zurück in den Flur des Mehrfamilienhauses stellt, in dem er wohnt, aber dem war nicht so. Am Dienstag zeigte er den Diebstahl schließlich an. Bisher gibt es keine Hinweise auf den gewissenlosen Täter. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

