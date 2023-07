Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Smartphones

Am Dienstag, 18. Juli 2023, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:08 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, das Smartphone einer 45-jährigen aus Garrel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 250,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Von Sonntag, 16. Juli 2023, 12.30 Uhr bis Mittwoch, 19. Juli 2023, 02.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Junkerstraße, gewaltsam Zugang zu einer im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses gelegen Wohnung. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Es wurden Wertsachen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 18. Juli 2023, 16.08 Uhr befuhr eine 15-jährige aus Visbek mit einem Kleinkraftrad den Visbeker Damm in Visbek, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Montag, 17. Juli 2023, 22:00 Uhr und Dienstag, 18. Juli 2023, 06:00 Uhr wurden Scheiben im rückwärtigen Bereich der Elisabethschule in Lohne, Hilge Beuken, beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 18. Juli 2023, gegen 20:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lohner mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Lohne, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 21-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 19. Juli 2023 gegen 00:50 Uhr wurden ein 19-jähriger und ein 16-jähriger Holdorfer auf einem Kleinkraftrad ohne Helme An der Bahn in Holdorf fahrend angetroffen. Im Rahmen der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war der Roller nicht versichert. Gegen den 19-jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Dienstag, 18.Juli 2023, um 20:57 Uhr befuhr eine 17-jährige Holdorferin mit ihrem Leichtkraftrad die Industriestraße in Holdorf. In einer leichten Linkskurve geriet sie auf eine Ölspur und stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Holdorf sicherte im Anschluss die Ölspur ab. Eine Spezialfirma wurde mit der Reinigung der Straße beauftragt. Ursächlich für die Ölspur war eine defekte landwirtschaftliche Zugmaschine.

