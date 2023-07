Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Diebstahl eines Sattelaufliegers Zwischen Freitag, 14. Juli 2023, 14:00 Uhr und Dienstag, 18. Juli 2023, 03:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Sattelauflieger, der gesichert in Garrel an der Dieselstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle Andreas Otten, ...

