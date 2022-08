Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Willmeroth: Unbekannte bei Wohnungseinbruch beobachtet

Königswinter (ots)

Mehrere bislang unbekannte Männer sind am Freitagabend (19.08.2022) gegen 21:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Willmerother Straße in Königswinter-Willmeroth eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und hebelten dort eine Terrassentüre auf. Im Innenbereich wurden mehrere Räume einbruchstypisch durchsucht.

Nachbarn wurden auf das Geschehen aufmerksam und beobachteten mehrere Männer, die das betroffene Grundstück in Richtung einer Weide und von dort in die Straße "Querweg" verließen. Dort stiegen die Tatverdächtigen in einen silbernen Renault, der sich sofort zügig in Richtung Oberpleis entfernte. Ein Kennzeichen des Fahrzeugs konnte nicht abgelesen werden. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen des Wagens. Im Rahmen erster Ermittlungen können die Männer bislang nur als etwa 30 Jahre oder jünger beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die Männer zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen? Wer hat den flüchtigen Renault beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

