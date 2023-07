Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 18. Juli 2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 19. Juli 2023, 13:00 Uhr wurde ein in Friesoythe, in der Föhrenstraße ordnungsgemäß geparkter PKW, Renault, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (04491/93390) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Donnerstag, 20. Juli 2023, 01:40 Uhr befuhr ein 55-jähriger Barßeler mit seinem Pedelc die Müggenbergstraße in Barßel. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er und verletzte sich. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Donnerstag, 20. Juli 2023, 06:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Böseler mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg an der Altenoyther Straße in Richtung Edewechterdamm. Ein 53-jähriger Mann aus Lorup befuhr mit seinem PKW ebenfalls die Altenoyther Straße in Richtung Edewechterdamm. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten beabsichtigte Pedelecfahrer nach links in die Ringstraße abzubiegen und überquerte die Altenoyther Straße. Hierbei wurde er von dem PKW, welcher einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte, erfasst und schwer verletzt. Der Radfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Angaben über die Art und Schwere der Verletzungen können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell