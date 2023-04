Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Pedelec-Fahrer wurde am Mittwoch, 19. April 2023, gegen 17:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg-Oberlethe leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Ein 89-jähriger Mann aus Wardenburg befuhr mit einem Audi die Wardenburger Straße in Richtung Böseler Straße. Beim Rechtsabbiegen in die Straße "Am Brink" übersah er bei tiefstehender Sonne einen ihm entgegenkommenden Radfahrer auf dem Radweg. Der 81-jährige Fahrer des Pedelecs, ebenfalls aus Wardenburg, kam nach dem Zusammenstoß mit dem Audi zu Fall und erlitt leichte Verletzungen.

Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

