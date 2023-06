POL-KA: (KA) Waldbronn - Nachtragsmeldung zu "Unfall auf der L 609 - Fußgänger lebensgefährlich verletzt"

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag gewaltsam Zutritt in ein Wohnanwesen in Bruchsal-Untergrombach. Zwischen 15:50 Uhr und 21:20 Uhr gelangten die Einbrecher vermutlich über die Hauseingangstür in das Haus in der Straße Am Tabaklager. Im Inneren durchsuchten sie im oberen Stockwerk Schränke und nahmen Schmuck sowie Bargeld an sich. Der Diebstahlsschaden liegt im geschätzten fünfstelligen ...

mehr