POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrscheinkontrolleur von Jugendlichen verletzt

Karlsruhe (ots) - Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich am frühen Samstagabend Zutritt in eine Schule in Blankenloch und richteten darin diverse Sachschäden an. Ersten Hinweisen zufolge kommen mehrere Kinder als Verantwortliche in Betracht. Um 18:22 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über Rauch und vermeintliche Hilferufe aus der Schule in der Hauptstraße. Vor Ort eingetroffen stellte die Polizei fest, ...

