POL-SE: Wahlstedt - Polizei sucht Geschädigte nach möglichem Raub

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (29.11.2022) ist es im Schlehenweg in Henstedt-Ulzburg zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach ersten Informationen versuchte ein unbekannter Täter um 17:10 Uhr gewaltsam ein Einfamilienhaus zu betreten, was misslang. Während der Flucht ...

