POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl im Schlehenweg

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (30.11.2022) ist es in der Steinstraße in Brande-Hörnerkirchen zum Einbruch in einen Supermarkt gekommen, bei dem drei Täter Zigaretten entwendeten und mit einem Pkw flohen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung entdeckten Einsatzkräfte das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, fanden bei der anschließenden Kontrolle darin ...

mehr