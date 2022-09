Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Fußgängerin bei Kollision mit Straßenbahn leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 74-jährige Fußgängerin stieß am Dienstagabend an der Haltestelle "Am Entenfang" beim Überqueren der Gleise mit einer Straßenbahn zusammen und verletze sich dabei glücklicherweise nur leicht.

Die Fußgängerin passierte gegen 19:05 Uhr die Schienen an der Haltestelle "Am Entenfang", um auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Linienbus zu erreichen.

Hierbei nahm sie die herannahende Straßenbahn offensichtlich nicht wahr. Die Bahn erfasste die 74-Jährige und schleuderte sie zu Boden.

Ein Sachschaden entstand nicht.

