Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Mercedes vollständig ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Der Mercedes einer 55 Jahre alten Frau fing am Montagmittag in der Asperger Straße in Markgröningen Feuer. Die Mercedes-Lenkerin bemerkte auf ihrer Fahrt gegen 12.30 Uhr von der Tammer in die Asperger Straße Flammen und Rauch, die aus dem Motorraum herausschlugen. Hierauf stoppte sie und verließ den PKW, der wenig später in Vollbrand stand. Die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen rückte mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus und bekämpfte den Brand. Der PKW konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Er brannte vollständig aus. Während der Einsatzes und der sich anschließenden Reinigungs-und Instandsetzungsmaßnahmen der Fahrbahn musste der ankommende Verkehr für die Dauer von etwa zweieinhalb Stunden von der Polizei geregelt werden. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Die 55-Jährige erlitt keine Verletzungen. Der PKW wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

