Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit von Montag, 17. Juli 2023, 18:30 Uhr bis Dienstag, 18. Juli 2023, 00:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter das in Lohne am Bahnhof verschlossen abgestellte Pedelec der Marke Ghost. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelc

Zwischen Dienstag, 18. Juli 2023, 23:00 Uhr und Mittwoch, 19. Juli 2023, 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Schuppen in Lohne, Am Weinberg, das dort abgestellte Pedelec der Marke Focus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl

Von Sonntag, 16. Juli 2023, 12.00 Uhr bis Dienstag, 18. Juli 2023, 21.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Tiefer Weg, in die Sanitär-Anlagen des dortigen Campingplatzes. Hier brachen sie gewaltsam die "Duschautomaten" auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 135,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Lohne - Brand

Am Mittwoch, 19. Juli 2023,17.00 Uhr geriet in Lohne, Lindenstraße, der Sicherungskasten eines Pkw des Herstellers Citroen, C4 Picasso in Brand. Ein Vollbrand des Fahrzeuges kann durch die Feuerwehr verhindert werden. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes abgestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Steinfeld - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 19. Juli 2023, zwischen 05:30 Uhr und 15:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in Steinfeld, Portlandstraße auf einem dortigen Parkplatz geparkten PKW, Audi. Der Schaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell