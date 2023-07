Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 19. Juli 2023, zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde in Harkebrügge, Am Fuhrenkamp ein ordnungsgemäß geparkter PKW, VW Passat, vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, der auf ca. 800,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (04499/922200) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, gegen 16:30 Uhr beabsichtigte eine 67-jährige Frau aus Vrees mit ihrem PKW in Friesoythe, Am Alten Hafen, von einem Grundstück auf die Straße aufzufahren. Sie übersah hierbei den vorfahrtberechtigten 19-jährigen Friesoyther, der die Straße Am Alten Hafen befuhr. Es kam zur Kollision. Hierdurch wurde der 19-Jährige verletzt. In dem PKW des Friesoythers befanden sich noch eine 19-jährige Frau aus Friesoythe und eine 18-jähriger Mann aus Werlte. Auch die beiden Personen wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000,- EUR geschätzt.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, um 16:40 Uhr befuhr ein 30-jähriger Barßeler mit seinem PKW mit Anhänger die Lange Straße in Barßel. Er beabsichtigte nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden 12-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad den dortigen Geh- und Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind verletzt wurde.

