Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg, Nord- und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am 21.07.2023, um 16:40 Uhr, fuhr ein männlicher Täter mit einem Fahrrad durch die Stadttorpassage in 49661 Cloppenburg (Altes Stadttor) und entwendete beim Vorbeifahren ca. 15 T-Shirts, die vor einem Bekleidungsgeschäft zum Verkauf angeboten wurden. Danach flüchtete der Täter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Emstek/ Bühren - Diebstahl von Wechselrichter

Im Tatzeitraum vom 16.07.2023/22:00 Uhr bis zum 17.07.2023/06:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei Wechselrichter von einer Photovoltaikanlage in der Husumer Straße in 49685 Emstek/Bühren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Rufnummer 04473/932180 gerne entgegen.

Cappeln - Versuchter Diebstahl aus Baucontainer

Im Tatzeitraum vom 20.07.203/16:00 Uhr bis zum 21.07.2023/07:00 Uhr zerstörte ein bislang unbekannter Täter zunächst das Vorhängeschloss eines Baucontainers und verschaffte sich so Zugang in den Container. Aus dem Container wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cappeln unter der Telefonnummer 04478/958600 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 21.07.2023, um 17:30 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Cloppenburg die Molberger Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief dahingehend positiv. Es wurde eine Blutprobe bei dem 27-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 21.07.2023, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:45 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Außenspiegel eines ordnungsgemäß in der Kleine Straße in 49661 Cloppenburg abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Nordkreis - FEHLANZEIGE!

