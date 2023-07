Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 07.07.2023 bis 09.07.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen: 26452 Sande, Bundesstraße 436, 07.07.2023, 18.05 Uhr Ein 22-jähriger Mann befährt mit seinem Pkw die B436 in Richtung Friedeburg und hat die Absicht, nach links auf die Autobahn A29 abzubiegen. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden Pkw einer 33-jährigen Frau. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entsteht. Beide Fahrzeuginsassen werden leicht verletzt.

Trunkenheit im Verkehr:

Eine 56-jährige Frau befährt am 07.07.2023, gegen 16.45 Uhr, mit ihrem Pkw die Jeversche Straße in Schortens. Nach dem Passieren der Kreuzung in Richtung Rahrdum stellt sich bei der Fahrzeugführerin offenbar ein starkes Unwohlsein ein, so dass die Frau den Wagen an die Seite fährt und aussteigt. Durch Zeugen wird beobachtet, wie die Frau zu Boden stürzt. Sie verständigen die Polizei und den Rettungsdienst. Im Rahmen der folgenden Sachverhaltsaufnahme stellen die Beamten fest, dass die Frau erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am Alcomaten ergibt bei ihr eine Atemalkoholkonzentration von 2,65 Promille! Die Frau wird im Anschluss einem Krankenhaus zugeführt, wo ihr auch eine Blutprobe entnommen wird. Der Führerschein wird zudem sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Führen eines Kraftfahrzeuges unter Wirkung eines berauschenden Mittels: Am 07.07.2023, gegen 20.50 Uhr, wird eine Polizeistreife in der Mühlenstraße in Jever auf einen jungen Mann aufmerksam, der mit einem Elektro-Scooter unterwegs ist. Im Rahmen der folgenden Kontrolle werden bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer typische Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuten. Ein entsprechender Test verläuft positiv, so dass dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wird. Der junge Mann muss nun im weiteren Verlauf des Verfahrens mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Sonstiges:

Dieses Wochenende war, wohl bedingt durch die schöne Wetterlage, vor allem von Einsätzen wegen zahlreicher Ruhestörungen geprägt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell