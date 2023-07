Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für das PK Varel vom 07.07.bis 09.07.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Varel. In der Nacht vom 06.07. 23.00 Uhr - 07.07. 20.15 Uhr, brach bislang unbekannte Täterschaft in ein inzwischen unbewohntes Einfamilienhaus in Varel, Peterstraße, ein. Über ein eingeschlagenes Fenster verschaffte sich der Täter Zutritt ins Haus. Aus dem Wohnhaus wurde eine blaue Geldkassette entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel (04451/9230) in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Wohnhaus

Varel. Am Donnerstag in der Zeit von 16.00 Uhr - 16.10 Uhr, nutzte bislang unbekannte Täterschafft die kurzfristige Abwesenheit einer Hausbewohnerin in der Weserstraße aus. Die Hausbewohnerin hielt sich mit einer weiteren Bekannten vor dem Wohnhaus auf. Der Täter verschaffte sich über den rückwärtigen Wintergarten Zugang zum Wohnhaus. Aus dem Schlafzimmer wurde sodann Schmuck entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel (04451/9230) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Bockhorn. Am Samstag, den 08.07.2023, im Tatzeitraum 13.45 Uhr - 14:08 Uhr, wurde der abgestellte Pkw der Geschädigten auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes am Fahrzeugheck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel (04451/9230) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell