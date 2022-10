POL-MFR: (1226) In Büros eingebrochen - Täter flüchtig

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (30.09.2022) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine Frau in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Frau war gegen 17:00 Uhr in der Pfeifergasse unterwegs, als sich ihr ein bislang unbekannter Mann von hinten näherte. Der Mann griff der Frau von hinten zwischen die Beine und rannte im Anschluss davon. Personenbeschreibung: etwa 25-Jahre alt; etwa ...

mehr