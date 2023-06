Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines LKW und drei PKW in Herdorf

Herdorf (ots)

Am 17.06.23, gegen 00:40 Uhr, wurde der Polizei Betzdorf durch die Rettungsleitstelle ein Vollbrand einer Lagerhalle für Reifen eines Reifenentsorgers in 57562 Herdorf, Wolfsweg, gemeldet. Bei Eintreffen konnte festgestellt werden, dass ein vor dem Einsatzort stehender 7,5 Tonner mit geladenen Reifen in Vollbrand stand. Weiterhin standen drei andere PKW auf dem Gelände des Reifenentsorgers in Flammen und brannten komplett aus. Die Feuerwehr konnte ein weiteres übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot der umliegenden Wehren aus Herdorf, Daaden, Weitefeld und Sassenroth vor Ort. Weiterhin waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Während der Löscharbeiten war der Wolfsweg komplett gesperrt. Trotz der Nachtzeit entwickelte der Brand ein großes Interesse an Schaulustigen. Die Brandursache konnte bisher nicht geklärt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 50.000 Euro. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

