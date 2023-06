POL-PDNR: Brand mehrerer PKW und einem LKW in 57562 Herdorf

Vettelschoß, L254 (ots) - Am 16.06.2023 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Rheinhöhenweg in Vettelschoß. Ein PKW-Fahrer wollte von der Rheinstraße auf die L254 einbiegen. Dabei übersah der Fahrer einen bevorrechtigten PKW und es kam zum Zusammenstoß im Bereich der Einmündung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 ...

