POL-PDPS: Hauenstein: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Zweibrücken (ots) - Zeit: 29.06.2023, 15:00 Uhr - 17:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Fuchsstraße 16. SV: Ein in der Fuchsstraße in Fahrrichtung Hubertusstraße am Fahrbahnrand geparkter grauer Opel-Insignia wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer dürfte den Schaden beim Rückwärtseinparken mit seiner Anhängerkupplung verursacht haben. Er verließ ...

