Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 29.06.2023, 15:00 Uhr - 17:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Fuchsstraße 16. SV: Ein in der Fuchsstraße in Fahrrichtung Hubertusstraße am Fahrbahnrand geparkter grauer Opel-Insignia wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer dürfte den Schaden beim Rückwärtseinparken mit seiner Anhängerkupplung verursacht haben. Er verließ die Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

