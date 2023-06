POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots) - In der Nacht vom 08. auf den 09. Juni zerkratzten unbekannte Täter beide Seiten eines in Höhe Roland-Betsch-Straße 2 geparkten BMW. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps Kontaktdaten für ...

mehr