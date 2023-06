Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Außenspiegel in der Winzlerstraße beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, um 22:05 Uhr, ging ein Mann mit einer weißen Basecap durch die Winzler Straße in Richtung Fröhnstraße. In Höhe der Hausnummern 58 und 61 schlug er mit der Hand gegen die rechten Außenspiegel zweier dort geparkter Transporter. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung Wiesenstraße.

