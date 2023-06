Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig (Kreis Südwestpfalz) - Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 29.06.2023, 20:00 Uhr

Ort: Gemarkung 66497 Contwig, Autobahn 8 in FR Pirmasens. SV: Die 18-jährige Fahrerin eines schwarzen Toyota Yaris befuhr die A 8 in Richtung Pirmasens auf dem rechten Fahrstreifen, als sie zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen ein weißer Pkw überholte und knapp vor ihr einscherte. Um einen Zusammenstoß zu vermelden, lenkte die Toyota-Fahrerin nach rechts und streifte beim Ausweichversuch die rechte Seitenschutzplanke. Durch den Kontakt mit der Leitplanke wurde der Pkw nach links abgelenkt, wo er auf der Überholspur zum Stillstand kam. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden am Toyota Yaris beträgt ca. 5.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. An der Leitplanke entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnräumung kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

