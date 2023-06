Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein/ Sandwiese: Vier auf einen Streich

Täter entwenden mehrere Fahrräder

Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Vier Fahrräder und eine Kettensäge haben Kriminelle am Sonntagnachmittag (25.6.) aus einer Garage in der Hähnleiner Straße entwendet. Die Tatzeit nach ersten Ermittlungen gegen 16 Uhr eingegrenzt. Das Kommissariat von der Darmstädter Polizei ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die verdächtige Personen oder den Abtransport der Beute beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

