Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Sporthalle steht in Flammen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Sonntagabend (25.06.), gegen 21.30 Uhr, wurde durch eine Vielzahl von Notrufen bei der Rettungsleitstelle Dieburg und der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen eine Rauchsäule im Bereich des Frankensteins gemeldet. Schnell konnte der eigentliche Brandort im Ortsteil Ober-Beerbach, Am Kohlwald, ausfindig gemacht werden. Dort stand auf dem dortigen Sportgelände eine Sporthalle in Vollbrand. Weiterhin brannte ein großer Abfallcontainer, welcher ein ganzes Stück entfernt von der Sporthalle stand. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Frankenhausen, Groß-Bieberau, Jugenheim, Ober-Beerbach, Pfungstadt, Seeheim und Stettbach im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Höhe des Sachschadens sind noch nicht möglich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung in diesem Zusammenhang nicht aus. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/9690 zu melden.

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell