Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Partieller Stromausfall und enormer Sachschaden (Rund 220 000 EUR) nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Bischofsheim (ots)

Ein 20 Jähriger Bischofsheimer verursachte am Freitagmittag (23.06.2023, gegen 13:05 Uhr )in Bischofsheim in der Ringstraße einen Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 220 000 EUR. Der junge Mann, welcher während des Verkehrsunfalls selbst leicht verletzt wurde, verlor aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit beim Abbiegen von der Darmstädter Straße in die Ringstraße die Kontrolle über das hochmotorisierte Fahrzeug und beschädigte zwei parkende PKW sowie einen Stromverteilerkasten. An allen drei Fahrzeugen und dem Verteilerkasten entstand enormer Sachschaden beziehungsweise wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund des beschädigten Stromverteilerkastens waren ca. 50 Haushalte für eine Dauer von etwa 2,5 Stunden vom Stromnetz getrennt. Die Unfallörtlichkeit musste zeitweise voll gesperrt werden.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer: 06144-9666-0 bei der Polizeistation Bischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell