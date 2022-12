Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldbörse aus Lokal entwendet

Arnstadt (ots)

Ein Unbekannter war gestern Abend gegen 21.15 Uhr Gast in einem Lokal in der Längwitzer Straße. Nachdem er selbst bestellt hatte, hielt er sich im Kassenbereich auf und entwendete in einem Moment der Unachtsamkeit das Portemonnaie eines Mitarbeiters. Der Täter flüchtete zu Fuß. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten oder dessen Aufenthalt machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0303758/2022 entgegengenommen. (ah)

