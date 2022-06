Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Vier Georgier: ein Fall für Bundespolizei und Ausländerbehörde

Görlitz, BAB4 (ots)

Am Sonntagabend wurde eine gemeinsame deutsch-polnische Streife auf einen polnischen Opel Vectra aufmerksam. Der mit vier Insassen besetzte, auf der Autobahn in Richtung Polen fahrende, Pkw wurde am Rastplatz An der Neiße gestoppt. Die anschließende Kontrolle endete später mit der Feststellung, dass drei der anwesenden Georgier (37, 38, 40) schwarz in Deutschland gearbeitet haben, der vierte Georgier (42) sich zu lange im Bundesgebiet aufhielt. Die Schwarzarbeiter hatten zu Protokoll gegeben, dass sie auf verschiedenen Baustellen u. a. im Land-kreis Ahrweiler eingesetzt waren, dabei z. Bsp. Wände verspachtelt und Fliesen gelegt haben. Nach Anzeigenerstattung wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz muss das Quartett nun mit einer Ausweisung durch die zuständige Ausländerbehörde rechnen. Zudem mussten zwei der Männer eine Sicherheitsleistung (für die zu erwartende Geldstrafe) jeweils i. H. v. 500,00 Euro zahlen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell