POL-DADI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 106/ Zeugen gesucht

Schaafheim (ots)

Am Freitag (23.06.2023) um 16:17 Uhr ereignete sich auf der K 106 zwischen Schaafheim und dem Ortsteil Radheim ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Kradfahrer aus Nieder-Roden befuhr die K 106 von Schaafheim in Richtung Radheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der 20-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Hierdurch erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er wenig später aufgrund der Folgen seiner schweren Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 EURO. Vor Ort war neben einer Polizeistreife der Polizeistation Dieburg ein Rettungswagen, ein Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber und ein Abschleppdienst eingesetzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der 06071/9656-0 zu melden.

