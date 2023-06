POL-ERB: Erbach: Betrunken in Kontrollstelle gefahren

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Freitag den 23.06.2023, zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es im Ortsteil Mörfelden in der Straße "An der Unterpforte", gegenüber der Hausnummer 8 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer Mercedes wurde beim Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug touchiert. Der Sachschaden beläuft sich auf über 300 Euro. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ...

