Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der B271

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 13:35 Uhr auf der B271, Höhe Anschlussstelle Wachenheim / Friedelsheim, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wollte ein aus Richtung der L525 kommender Teslafahrer auf die B271 auffahren, musste aber aufgrund des stockenden Verkehrs auf der B271 wieder zurück auf den Beschleunigungsstreifen lenken, wo er auf einen vorausfahrenden VW Sharan auffuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten an dem Tesla mehrere Streifschäden festgestellt werden, die nicht mit der Kollision mit dem VW Sharan in Einklang zu bringen waren. Es ist daher nicht auszuschließen, dass noch ein weiterer Pkw durch den Verkehrsvorgang beschädigt wurde. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 13.000 Euro.

Weitere potentiell geschädigte Fahrzeugführer oder Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell