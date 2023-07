Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Gartenbank

Von Freitag, 21. Juli 2023, 20.00 Uhr bis Samstag, 22. Juli 2023, 10.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Hermann-Ehlers-Straße, auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie eine vor der Haustür stehende Gartenbank. Bei der Bank handelt es sich um eine anthrazitfarben gestrichene Bongossi-Holzbank. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 800,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Am Samstag, 22. Juli 2023, 07.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Visbek, Goldenstedter Straße, Zugang zu einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung eines Mehrparteienhauses. Anschließend durchsuchten sie die Räume und entwendeten Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Am Samstag, 22. Juli 2023, 05.25 Uhr schlugen zwei unbekannte männliche Täter in Vechta, Bremer Tor, eine Fensterscheibe ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus PKW

Von Samstag, 22. Juli 2023, bis Sonntag, 23. Juli 2023, 11.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in Lohne, Südring, in einen weißen Pkw des Herstellers Opel-Astra-Cabrio-GL, indem sie das Stoffverdeck einschnitten. Aus dem PKW wurden Wertsachen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 23. Juli 2023, 23:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Lindenstraße in Lohne, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

Am Sonntag 23. Juli 2023, 14.45 Uhr befuhren eine 70-jährige aus Tönisvorst (NRW) mit ihrem Pkw die Märschendorfer Straße in Dinklage in Fahrtrichtung Stadteinwärts. Er unbekannte Fahrzeugführer beabsichtige mit seinem Pkw den Pkw der 70-Jährigen zu überholen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und scherte nach rechts ein, sodass die 70-Jährige ausweichen musste. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch der Pkw der 70-jährigen beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Der Verursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden geben, sich mit der Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) zu setzen.

Vechta - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 23. Juli 2023, um 11:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Großenkneten mit einem PKW die Straße Am Sternbusch in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 23. Juli 2023, gegen 13:55 Uhr befuhr ein 54-jähriger Steinfelder mit seinem PKW die Große Straße in Steinfeld, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Gegen den Steinfelder wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen Am Sonntag, 23. Juli 2023 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem PKW die Dinklager Landstraße in Lohne. Er beabsichtigte nach links auf die Autobahn BAB 1 aufzufahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 58-jährigen Lohners. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde ein 28-jähriger Mitfahrer des Duisburgers leicht verletzt. Der Lohner, sowie eine 58-jährige und eine 29-jährige Mitfahrerin des Lohners wurden ebenfalls leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000,- EUR geschätzt.

