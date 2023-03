Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Valve/Radfahrerin bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 17-jährige Radfahrerin am Montag (20.03.) gegen 07.30 Uhr bei einem Unfall in Lüdinghausen zugezogen. Sie befuhr die Straße Disselhook in Richtung Seppenrade. In Höhe eines Fußgänger- und Radfahrerüberwegs beabsichtigte sie nach links in Richtung eines Schulgeländes die Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 54-jährigen Aschebergerin, die die Straße in die gleiche Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin. Ein Rettungswagen brachte sie in eine nahe gelegenes Krankenhaus.

