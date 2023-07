Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Montag, 24. Juli 2023, zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr drangen unbekannte Täter in Cloppenburg in der Haistraße in eine Wohnung ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, entwendet wurde vermutlich nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an KFZ

In der Zeit von Samstag, 22. Juli 2023, 19:00 Uhr bis Montag, 24. Juli 2023, 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in Cloppenburg, Brookweg auf dem Seitenstreifen geparkten Transporter, Ford Transit. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 24. Juli 2023, um 18:20 Uhr befuhr ein 16-jähriger Cloppenburger mit einem PKW den Karkweg in Cloppenburg obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 16-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Halterin des PKW wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, da diese die Fahrt zuließ.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin

Am Montag, 24. Juli 2023, gegen 16:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Molberger die Holtestraße in Cloppenburg in Richtung B68. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er nach rechts auf die B68 aufzufahren. Hierbei übersah er die auf dem Radweg fahrende 82-jährige Cloppenburgerin. Es kam zur Kollision wodurch die 82-jährige leicht verletzt wurde.

