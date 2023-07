Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Autoreifen

Von Sonntag, 23. Juli 2023, 21.30 Uhr bis Montag, 24. Juli 2023, 08.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Lattweg, auf das Gelände einer Reifenwerkstatt und entwendeten von einem auf dem Gelände stehenden grauen Pkw Mercedes-Benz E 320 vier Reifen samt Felgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Montag, 24. Juli 2023, 19.50 Uhr befuhr ein 23-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Diepholzer Straße in Vechta. Als ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam erschrak der 23-Jährige und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug kam in einem Graben zum Stehen. Der 23-Jährige blieb unverletzte. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 5000,00 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Versuchter Diebstahl aus PKW

Zwischen Sonntag, 23. Juli 2023, 22:00 Uhr und Montag, 24. Juli 2023, 08:00 Uhr schlugen unbekannte Täter in Dinklage in der Lindenstraße von einem PKW Skoda eine Seitenscheibe ein. Aus dem PKW wurde jedoch nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Damme - Dieseldiebstahl

Zwischen Montag, 10. Juli 2023, 10:00 Uhr und Montag, 24. Juli 2023, 09:30 Uhr wurden aus zwei LKW, die in Damme an der Steinstraße abgestellt waren, ca. 1000 Liter Diesel abgezapft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Damme - Brand

Am Montag, 24. Juli 2023, gegen 17:20 Uhr wird ein Feuer in einer landwirtschaftlich genutzten Halle in Damme, Am Ring gemeldet. Dort war Stroh in Brand geraten. Die eingesetzte Feuerwehr Damme konnte mit ca. 50 eingesetzten Kameraden das Feuer schnell löschen, so dass am Gebäude kein Schaden entstanden ist. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht benannt werden. Angaben zur Brandursache können ebenfalls nicht gemacht werden.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, 21. Juli 2023, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter den Lack an allen Seiten sowie der Motorhaube eines in Lohne am Burgweg geparkten PKW, Skoda Karoq. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 24. Juli 2023, um 14:35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Lohner mit seinem PKW die Küstermeyerstraße in Lohne, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Lohner wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 24. Juli 2023, gegen 15:10 Uhr beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Dinklage, an der Sanderstraße ordnungsgemäß geparkten PKW, Citroen C4. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf ca. 500,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell