FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Kesbern

Iserlohn (ots)

Am Samstag, den 13.05.2023, führte die Löschgruppe Kesbern der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn ihre Jahresdienstbesprechung im Gerätehaus durch. Als Gäste konnte der Löschgruppenführer Felix Heuson an diesem Abend Jörg Döring (Leiter der Feuerwehr Iserlohn) und Dennis Schmoll (Vetreter des Zugführers Süd) begrüßen. Aus der Politik waren Micheal Barth (Vorsitzender des Feuerwehrausschusses) und Benjamin Korte der Einladung der Löschgruppe gefolgt.

Die Löschgruppe Kesbern war aufgrund fehlender Kräfte am 01.02.2021 in den "Status 6" gegangen und seitdem nicht mehr einsatzbereit. Um die Löschgruppe wieder aufzubauen, organisierten die verbliebenen Mitglieder einen Infoabend für den 25.08.2023, der mit 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein klarer Erfolg war. Daraufhin konnten 14 neue Mitglieder gewonnen und 4 Ehemalige reaktiviert werden. Somit zählt sie nun 18 Aktive, 18 Kameraden in der Ehrenabteilung und zwei Kameraden in der Unterstützungsabteilung. Um die Einsatzbereitschaft der Löschgruppe möglichst schnell wiederherzustellen, begann im Januar 2023 eine eigene Grundausbildung im Gerätehaus Kesbern. Mit Erfolg, denn die Stufe A wurde Mitte Februar durch 12 von 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestanden. Daraufhin folgten der Funk- und der Maschinisten-Lehrgang. Im September beginnt für die Einsatzkräfte die Stufe B der Grundausbildung, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg!

An dem Abend der Dienstbesprechung wurden außerdem 13 neue Kameraden der Löschgruppe als Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann ernannt. Ernannt wurden somit die Kameraden: Vanessa Weis, Marzena Stephany, Fabian Schnittker, Tim Diete, Celine Wettlaufer, Florian Feidel, Arndt Spannnagel, Sarah Santos, Dirk Gräwe, Karsten Fuchs, Simon Schmidt, Daniel Grüber und Jan-Ole Runtemund.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell