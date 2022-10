POL-HSK: Motorradunfall

Hochsauerlandkreis (ots) - Brilon: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 17:30 Uhr und Freitag 14:45 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hagedorn" einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch eine Kellertür aufzuhebeln. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann Telefon: 0291 / 90 20 - 1142 ...

mehr