POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bestwig (ots) - Nach einem Betrug bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Vor knapp einem Jahr, am 18.11.2021, betrat ein Mann die Postfiliale in Bestwig. Er beging einen Wechselfallenbetrug und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld. Weitere Details und Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/90164 Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

