Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Starkregen: Iserlohn bisher weitestgehend verschont

Iserlohn (ots)

Während in der Nachbarstadt Menden gerade eine Vielzahl von Einsätzen durch örtliche sowie überörtliche Feuerwehrkräfte bewältigt werden müssen, blieb das Iserlohner Stadtgebiet bislang weitestgehend vom Starkregen verschont. Gegen 18:30 Uhr gab es zwei wetterbedingte Einsätze im Ortsbereich von Drüpplingsen. Hier überflutete das Regenwasser den Keller eines Wohnhauses an der Heidestraße. Die Löschgruppe Drüpplingsen und die Stadtbetriebe sind dort im Einsatz. An der Drüpplingser Straße lief Wasser von einem angrenzenden Feld auf die Fahrbahn. Dort wurden durch die Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Hennen Kanaleinläufe gereinigt, sodass das Wasser schneller und besser abfließen konnte. Weiter ist die Berufsfeuerwehr mit einem Wechselladerfahrzeuge und einem Abrollbehälter mit Sandsäcken zur Unterstützung nach Menden ausgerückt. Für eventuelle Folgeeinsätze - es ist punktuell weiterer Niederschlag angekündigt - wurden die Gerätehäuser Sümmern, Leckingsen und Hennen vorsorglich mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

