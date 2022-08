POL-PDKO: Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der K 58 vor Andernach Eich

Boppard (ots) - Am Montag, den 15.08.2022, kam es zwischen 08:00 und 17:15 Uhr in der Rheinallee in Boppard zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Ford Ka, welcher dort geparkt war, wurde an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise auf den ...

mehr