POL-PDKO: Pressebericht Polizeiinspektion Bendorf, 16.08.2022

Lahnstein (ots) - Rhein in Flammen: Die Polizeiinspektion Lahnstein kann für das Großereignis Rhein in Flammen eine friedliche Bilanz ziehen. Eine zunächst am Samstagabend gemeldete Schlägerei auf einem Parkplatz in Oberlahnstein stellte sich als verbale Streiterei unter Familienmitgliedern heraus. Lediglich am Sonntagmorgen kam es in der Hintermauergasse in Oberlahnstein zwischen drei alkoholisierten Personen zu ...

